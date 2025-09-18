Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:59, 18 сентября 2025Наука и техника

Опасный астероид пронесся рядом с Землей

ИКИ РАН: Астероид 2025 FA22 прошел мимо Земли и Луны
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Matthew Childs / Reuters

Астероид 2025 FA22, который занимал первое место в списке потенциально опасных объектов Европейского космического агентства, сегодня в 10:41 мск прошел мимо Земли и Луны на расстоянии около 800 тысяч километров. Об этом сообщается в официальном Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Обнаруженный в марте этого года астероид некоторое время считался наиболее вероятным кандидатом на столкновение с Землей, однако уже накануне вероятность была пересмотрена в сторону снижения. Сейчас подтверждено, что опасности нет: объект уходит от планеты, при этом его яркость на небе продолжает расти и достигнет максимума 20–21 сентября. Размер небесного тела оценивается в 130 на 290 метров.

Следующее сближение с Землей ожидается 20 августа 2036 года, но тогда дистанция будет в 25 раз больше нынешней. Опасные подходы прогнозируются в 2089 и 2173 годах, поэтому астрономы продолжают наблюдения, чтобы уточнить траекторию движения астероида.

Ранее астрономы опубликовали снимки межзвездной кометы 3I/ATLAS, на которых заметно формирование хвоста у небесного тела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали российский нефтехимический комплекс вдали от границы. Там заметили огромный столб дыма и ощутили резкий запах

    Силуанов рассказал о начавшем работать цифровом рубле

    Жену российского вице-губернатора обвинили в том, что в ее европейском отеле лечат бойцов ВСУ. Что об этом известно?

    Россиянин обучил возлюбленную делать коктейли Молотова и бомбы

    Троих бойцов СВО похоронили в российском городе

    Стало известно о борьбе Пентагона с «празднующими» расправу над Кирком

    Пашинян допустил переброску оружия по мосту Трампа

    Минфин опроверг возможность дополнительного налога для банков

    Опасный астероид пронесся рядом с Землей

    Военный аналитик дал оценку роям дронов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости