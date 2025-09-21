Назначена дата экстренного заседания Совбеза ООН по инциденту с МиГ-31 в Эстонии

Экстренное заседание Совбеза ООН, посвященное инциденту с якобы нарушившими воздушное пространство Эстонии российскими самолетами МиГ-31, состоится 22 сентября. Об этом в воскресенье, 21 сентября, сообщается на официальном сайте эстонского МИД.

«22 сентября в 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 мск) Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание в ответ на вопиющее нарушение Россией эстонского воздушного пространства в пятницу», — говорится в публикации.

Ранее в Министерстве обороны России объяснили, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 действительно совершали плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. В ведомстве подчеркнули, что полет прошел в плановом режиме, самолеты от курса не отклонялись и не нарушали воздушное пространство других стран.