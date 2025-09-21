Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:09, 21 сентября 2025Забота о себеЭксклюзив

Назван единственный способ продлить здоровье сосудов

Кардиолог Ефремкин: Сохранить здоровье сосудов поможет отказ от вейпов и сигарет
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nastyaofly / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Иван Ефремкин рассказал, какие привычки помогут сохранить здоровье сосудов и продлить активную жизнь в пожилом возрасте. Рекомендациями он поделился с «Лентой.ру».

Прежде всего врач рекомендовал бросить курить. «Продукты горения повреждают сосуды, повышают давление и провоцируют тромбообразование. Вызывает острую дисфункцию сосудов даже эпизодическое курение. Полный отказ от вейпов и сигарет — единственный способ снизить эти риски», — подчеркнул он.

Еще одним эффективным способом укрепить сосуды Ефремкин назвал регулярную физическую активность. По его словам, кардионагрузки улучшают кровообращение и работу сердца, а силовые упражнения, в частности, снижают давление и уровень холестерина.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022

Другими важными составляющими профилактики сердечно-сосудистых заболеваний врач назвал контроль стресса, качества сна и воспалений в полости рта. Кроме того, следует регулярно измерять артериальное давление, проверять липидный профиль и следить за тем, чтобы окружность талии не превышала 94 сантиметров у мужчин и 80 сантиметров у женщин. «Окружность талии — важный маркер висцерального жира, который накапливается вокруг внутренних органов. Его избыток усиливает воспаление, повышает давление и риск развития атеросклероза и диабета», — предупредил собеседник «Ленты.ру».

Ранее кардиолог Сергей Бойцов назвал пять золотых правил для здоровья сердца. Прежде всего он призвал отказаться от курения как обычных, так и электронных сигарет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пообещал защитить Польшу и прибалтийские страны при эскалации отношений с Россией

    В Германии заявили о резком падении экспорта

    Стало известно о пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область

    В Варшаве начался марш против втягивания Польши в боевые действия на Украине

    Мужчина поджег в библиотеке несколько книг из-за искажения истории

    Назван единственный способ продлить здоровье сосудов

    В Раде назвали сумму гонорара за насильно мобилизованных

    В Венгрии пожаловались на Украину и власти ЕС

    В России придумали способ выровнять зарплаты женщин и мужчин

    Нетаньяху назвал создание Палестины угрозой существованию Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости