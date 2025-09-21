Россия
14:51, 21 сентября 2025Россия

Новый губернатор Курской области вступил в должность

Хинштейн официально вступил в должность губернатора Курской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Татьяна Симоненкова / ТАСС

Александр Хинштейн, ранее занимавший пост временно исполняющего обязанности главы Курской области, официально вступил в должность губернатора региона. Об этом сообщает ТАСС.

«Уважаемые жители Курской области, сегодня я официально вступаю в должность губернатора. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддержал мою кандидатуру», — сказал новый глава приграничного региона. Он также назвал свое вступление в должность важным событием для региона.

Отмечается, что Хинштейн, выдвинутый партией «Единая Россия», набрал на выборах губернатора 86,92 процента голосов.

Ранее новый глава Курской области поблагодарил Москву и ЦИК за организацию голосования на выборах в Курской области. Особую признательность он высказал за организацию в столице экстерриториальных избирательных участков для жителей региона.

