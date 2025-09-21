Осужденная за посты о пандемии COVID-19 журналистка вновь получила срок

Журналистку Чжан Чжань приговорили к четырем годам тюрьмы за посты о COVID-19

В Китае журналистку Чжан Чжань приговорили к четырем годам тюрьмы за посты и комментарии о пандемии COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что 42-летняя журналистка и правозащитница получила срок по статье о «разжигании ссор и провоцировании беспорядков». По этой же статье она получила аналогичный срок в 2020 году после освещения первых этапов пандемии COVID-19 в китайском Ухане. По данным издания, на этот раз поводом для судебного дела стали ее публикации о нарушениях прав человека и комментарии на зарубежных интернет-ресурсах.

Впервые Чжан была арестована, а затем и осуждена, в 2020 году после публикации репортажей из Уханя, где рассказывала о ситуации в больницах города. В мае 2024 года ее освободили, но спустя три месяца вновь задержали.

Официально власти Китая не объявляли, за какие действия Чжан предъявлены обвинения.

Ранее сообщалось, что после первого ареста Чжан объявила голодовку в знак протеста. В тюрьме ее кормили насильно через трубку.