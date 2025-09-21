Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:28, 21 сентября 2025Мир

Осужденная за посты о пандемии COVID-19 журналистка вновь получила срок

Журналистку Чжан Чжань приговорили к четырем годам тюрьмы за посты о COVID-19
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: YOUTUBE / Getty Images

В Китае журналистку Чжан Чжань приговорили к четырем годам тюрьмы за посты и комментарии о пандемии COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что 42-летняя журналистка и правозащитница получила срок по статье о «разжигании ссор и провоцировании беспорядков». По этой же статье она получила аналогичный срок в 2020 году после освещения первых этапов пандемии COVID-19 в китайском Ухане. По данным издания, на этот раз поводом для судебного дела стали ее публикации о нарушениях прав человека и комментарии на зарубежных интернет-ресурсах.

Впервые Чжан была арестована, а затем и осуждена, в 2020 году после публикации репортажей из Уханя, где рассказывала о ситуации в больницах города. В мае 2024 года ее освободили, но спустя три месяца вновь задержали.

Официально власти Китая не объявляли, за какие действия Чжан предъявлены обвинения.

Ранее сообщалось, что после первого ареста Чжан объявила голодовку в знак протеста. В тюрьме ее кормили насильно через трубку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зайдет слишком далеко». В ЕС растет недовольство антироссийским курсом. К каким последствиям это может привести?

    В Кремле назвали самое ценное для президента России в отношениях с Трампом

    В России прокомментировали заявления Эстонии о нарушении ее воздушного пространства

    Россиянам раскрыли способ правильно жевать

    Российские войска ударили по местам запуска беспилотников ВСУ

    Оставившая дочь и исчезнувшая в Таиланде россиянка нашлась

    Осужденная за посты о пандемии COVID-19 журналистка вновь получила срок

    Трамп пообещал укреплять связи с Арменией

    Лидер Сирии посетил США впервые за полвека

    Власти Афганистана обратились к США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости