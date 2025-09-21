Силовые структуры
07:54, 21 сентября 2025Силовые структуры

Осужденный за финансирование терроризма попытался покинуть колонию в ЯНАО

Суд отказался переводить осужденного за финансирование терроризма в Татарстан
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Динар Ахияретдинов, осужденный на 13 лет лишения свободы за финансирование терроризма, попросился из колонии в ИК-8 в Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) в исправительное учреждение того же вида, расположенное в Казани. Суд отказал ему в данном требовании, передает РИА Новости.

Свою просьбу он объяснил тем, что хотел бы быть поближе к родственникам, однако суд пояснил, что связь с близкими он и так поддерживает посредством переписки и телефонных разговоров, говорится в материалах.

Центральный окружной военный суд в Самаре в июне 2023 года вынес 32-летнему Ахияретдинову приговор. Фигурант получил срок по статье о содействии террористической деятельности. Задержан он был еще в 2022 году.

По данным следствия, мужчина незаконно переводил деньги запрещенным в России террористическим организациям. Как выяснилось, деньги были направлены на вооружение и материальные ресурсы для ведения боевых действий в Сирии. Свою вину обвиняемый полностью признал.

Ранее сообщалось, что с террориста из «Крокуса» взыскали полмиллиона рублей в пользу мальчика, которого сбила машина нападавших. Страховое возмещение уже было выплачено.

