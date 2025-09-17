Россия
С террориста из «Крокуса» взыскали полмиллиона рублей в пользу пострадавшего мальчика

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Russian Investigative Committee / Handout via Reuters

Страховой дом ВСК выплатил полмиллиона рублей семье мальчика, которого в марте 2024 года сбила машина террористов, напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Об этом сообщили в страховой компании, пишет РИА Новости.

По словам собеседника агентства, страховое возмещение причинения вреда жизни и здоровью в размере 500 тысяч рублей было выплачено в соответствии с федеральным законом об ОСАГО. Затем эту же сумму взыскали с террориста, сидевшего за рулем наехавшего на ребенка автомобиля.

При этом в страховом доме подчеркнули, что «решение суда до настоящего времени в адрес ВСК не поступило, как и удовлетворенные судом денежные средства».

Ранее из материалов дела стало известно, что один из исполнителей теракта Далерджон Мирзоев (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) во время побега с территории «Крокуса» умышленно наехал на семью из четырех человек на пешеходном переходе. В 2024 года мать пострадавшего мальчика также заявляла, что белый Renault с преступниками «специально вырулил» прямо на них и сбил ее сына. В результате ребенок получил тяжелые травмы.

Вечером 22 марта 2024 года группа террористов атаковала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, где проходил концерт группы «Пикник» и чемпионат России по танцевальному спорту. Вооруженные преступники открыли по посетителям прицельный огонь, а также подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться на белом Renault Symbol, но были задержаны районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. По последним данным, жертвами теракта стали 149 человек, травмы получили 609, еще 1 числится пропавшим без вести.

