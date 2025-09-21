Мир
13:20, 21 сентября 2025Мир

Песков назвал лидера лагеря сторонников войны

Дмитрий Песков назвал Великобританию одним из лидеров лагеря сторонников войны
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Великобританию одним из лидеров лагеря сторонников войны. Об этом он заявил в журналисту «России 1» Павлу Зарубину, пишет РИА Новости.

Песков отметил, что президент США Дональд Трамп только что посетил Великобританию. По его мнению, эта страна является одним из лидеров лагеря сторонников войны в мире.

Ранее на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент США оценил вероятность третьей мировой войны из-за Украины. По его мнению, этот конфликт не перерастет в глобальное противостояние стран, хотя раньше ситуация к этому шла.

