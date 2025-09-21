Песков заявил, что его первая георгиевская ленточка была до Минских соглашений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его первая георгиевская ленточка, которую он всегда носил с собой, появилась накануне Минских соглашений. Об этом представитель Кремля рассказал журналисту Павлу Зарубину, отрывок беседы опубликован в Telegram.

«Первая появилась за два месяца до ночи Минских договоренностей. И я приехал с этой ленточкой, ну вот с предшественницей, потому что та порвалась совсем», — рассказал Песков.

Ранее российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева заметила, что на карикатуре британского издания The Times, посвященной визиту президента США Дональда Трампа в Великобританию, на груди у американского лидера можно заметить георгиевскую ленту, сложенную в литеру Z.