Песков рассказал о своей первой георгиевской ленточке

Песков заявил, что его первая георгиевская ленточка была до Минских соглашений
Виктория Кондратьева
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его первая георгиевская ленточка, которую он всегда носил с собой, появилась накануне Минских соглашений. Об этом представитель Кремля рассказал журналисту Павлу Зарубину, отрывок беседы опубликован в Telegram.

«Первая появилась за два месяца до ночи Минских договоренностей. И я приехал с этой ленточкой, ну вот с предшественницей, потому что та порвалась совсем», — рассказал Песков.

Ранее российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева заметила, что на карикатуре британского издания The Times, посвященной визиту президента США Дональда Трампа в Великобританию, на груди у американского лидера можно заметить георгиевскую ленту, сложенную в литеру Z.

