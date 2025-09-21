Наука и техника
Психолог назвала способ предотвратить осеннюю депрессию

Психолог Мазанкина объяснила, как избежать осенней депрессии
Фото: Thomas Warnack / dpa / Global Look Press

Осенняя депрессия начинает проявляться ближе к октябрю, когда солнечного света становится меньше, а дни — короче, однако это состояние можно предотвратить. Способ избежать сезонного упадка настроения назвала директор Центра психологии СамГМУ Елена Мазанкина в интервью RT.

По ее словам, к симптомам осенней депрессии относятся апатия, избегание общения, сниженное настроение, усталость и чувство истощенности. Чтобы не допустить развития этого состояния, психолог посоветовала соблюдать физическую активность и придерживаться полноценного и разнообразного питания.

«Даже короткие прогулки могут повысить уровень серотонина и улучшить самочувствие. Постарайтесь не избегать привычных дел, даже если вам хочется остаться в кровати. Планы и маленькие цели помогают не потерять контроль над ситуацией. Постарайтесь соблюдать стабильный режим сна», — сказала она.

Ранее несколько советов, помогающих избежать осенней депрессии, дал психотерапевт Антон Волков. По его словам, если самостоятельно справиться с осенней хандрой не получается, следует обращаться за профессиональной помощью.

