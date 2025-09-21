Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:24, 21 сентября 2025Россия

Раскрыта личность погибшего в зоне СВО гражданина Польши

Погибшим в зоне СВО поляком оказался глава мемориального общества «Курск» Тыц
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Курская область»

В зоне СВО погиб гражданин Польши, глава мемориального общества «Курск» Ежи Тыц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Курской области.

По данным агентства, Тыц занимался восстановлением памятников советским воинам в Польше. На фронте он взял позывной Зыгмунт. За годы его руководства мемориальным обществом были восстановлены десятки памятников советским солдатам и воинские захоронения. В мае 2020 года он был награжден медалью «Памяти героев Отечества». В последние годы он проживал в России.

«До конца оставался верен своим убеждениям, сражаясь против неонацистов. Светлая память», — сказано в сообщении.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Трампа раскрыл планы США насчет Украины

    Нетаньяху назвал создание Палестины угрозой существованию Израиля

    Россиян призвали готовиться к первому снегу

    Сафонов отреагировал на перенос матча между ПСЖ и «Марселем»

    В РПЦ опровергли слова Ткачева и назвали источник бед

    Москвичам пообещали июльскую жару в понедельник

    В Сирии назначена дата первых после окончания правления Асада выборов в парламент

    Стала известна особенность вербовки колумбийцев в ВСУ

    Раскрыта личность погибшего в зоне СВО гражданина Польши

    Украинские власти решили защитить Херсон антидроновыми сетями от вебкам-модели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости