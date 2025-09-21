Раскрыта личность погибшего в зоне СВО гражданина Польши

Погибшим в зоне СВО поляком оказался глава мемориального общества «Курск» Тыц

В зоне СВО погиб гражданин Польши, глава мемориального общества «Курск» Ежи Тыц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Курской области.

По данным агентства, Тыц занимался восстановлением памятников советским воинам в Польше. На фронте он взял позывной Зыгмунт. За годы его руководства мемориальным обществом были восстановлены десятки памятников советским солдатам и воинские захоронения. В мае 2020 года он был награжден медалью «Памяти героев Отечества». В последние годы он проживал в России.

«До конца оставался верен своим убеждениям, сражаясь против неонацистов. Светлая память», — сказано в сообщении.