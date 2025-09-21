Мир
16:42, 21 сентября 2025Мир

Раскрыта толкаемая Западом к прямому конфликту с Россией страна

TAC: Запад толкает Польшу к прямому конфликту с Россией
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Запад подталкивает Польшу к прямому конфликту с Россией. Об этом сообщает The American Conservative (TAC).

По данным издания, это происходит из-за того, что Украина проигрывает и ее сторонники вынуждены активизироваться для начала боевых действий против России, для того чтобы изменить расстановку сил. Очевидным кандидатом на эту роль становится Польша. Кроме того, сказано, что этот шаг может привести к ядерной войне.

Ранее сообщалось, что главный редактор издания Do Rzeczy Павел Лисицкий прокомментировал предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского сбивать российские ракеты и беспилотники, находящиеся над Украиной.

