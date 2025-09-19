Журналист заявил о подготовке Польши к участию в украинском конфликте

Do Rzeczy: Польша начала готовиться к участию в конфликте на Украине

Главный редактор издания Do Rzeczy Павел Лисицкий прокомментировал предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского сбивать российские ракеты и беспилотники, находящиеся над Украиной. Мнение журналиста опубликовано на сайте издания.

Лисицкий указал, что подобная инициатива означала бы прямое участие Польши в конфликте на Украине без защиты статьи 5 Устава НАТО. По мнению журналиста, Кпольское правительство использует ситуацию в своих целях.

«До появления беспилотников правительство пребывало в полном разладе. У него не было ни концепции, ни плана. Поэтому я и говорю, что правительство политически эксплуатирует эту ситуацию», — подчеркнул он.

Ранее Сикорский заявил, что ВСУ будут обучать Польшу борьбе с беспилотными летательными аппаратами. По его словам, именно Киев будет обучать страны Запада «противостоять России», а не западные державы.