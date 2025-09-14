ВСУ начнут обучать страну НАТО борьбе с БПЛА

Guardian: ВСУ будут обучать Польшу борьбе с БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут обучать Польшу борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian.

По его словам, именно Киев будет обучать страны Запада «противостоять России», а не западные державы. Он также отметил, что это обучение будет проходить в Польше, а не на Украине.

Причина, поясняет министр, заключается в вопросе безопасности.

В ночь на 10 сентября неопознанные дроны пересекли границу Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что в небе удалось обнаружить 19 БПЛА.

В российском Минобороны ответили, что поражать объекты на территории Польши не планировалось.