15:31, 21 сентября 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам раскрыли способ правильно жевать

Стоматолог Дьячкова: Жевать еду надо с обеих сторон челюстей
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Helena Lopes / Unsplash

Неправильное пережевывание пищи может ухудшить состоянии зубов и общее самочувствие, рассказала стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук, главный врач клиники ОФС Яна Дьячкова. Способ правильно пережевывать пищу она раскрыла россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Дьячкова отметила, что жевать еду надо с обеих сторон челюстей. «Многие люди жуют преимущественно одной стороной — из-за привычки, нарушения прикуса, отсутствующих зубов или пломб. При этом вторая сторона практически не задействована, что приводит к перегрузке одних мышц и атрофии других, нарушению симметрии лица, а со временем — проблемам с челюстными суставами», — предупредила она.

По словам врача, жевать нужно поочередно — то на одной, то на другой стороне, меняя их каждые несколько движений. Это обеспечивает равномерную нагрузку, тренирует мышцы и сохраняет здоровье височно-нижнечелюстного сустава.

Стоматолог добавила, что важно тщательно пережевывать пищу. Каждый кусок желательно прожевывать не менее 15-20 раз, особенно если еда плотная или волокнистая. Благодаря такой привычке пищеварение будет проходить мягче и с меньшей нагрузкой на органы желудочно-кишечного тракта.

Ранее стоматолог Андрей Ворошилин перечислил самые опасные для зубов продукты. По его словам, зубам вредят кислые продукты питания — например, концентрированные свежевыжатые соки, особенно из апельсинов и яблок, а также лимонады.

