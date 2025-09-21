Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:37, 21 сентября 2025Экономика

Россиянам рассказали об индексации зарплаты с 1 октября

Эксперт Подольская: В России с 1 октября госслужащих ждет повышение зарплаты
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

С 1 октября текущего года вырастет зарплата госслужащих за счет индексации. Она коснется сотрудников федеральных госорганов, гражданского персонала воинских частей, работников силовых ведомств и всех организаций, чье финансирование осуществляется из федерального бюджета, заявила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

По ее словам, с начала следующего месяца произойдет повышение окладов и тарифных ставок. Однако индексация не затронет сотрудников учреждений, которые финансируются из региональных и местных бюджетов.

Изначально была запланирована индексация на 4,5 процента, но после она была увеличена до 7,6 процента из-за высокой инфляции, уточнила Подольская.

Ранее в России озвучили вакансии с самыми высокими зарплатами. Как оказалось, под эту категорию попали программисты, юристы, стоматологи и инженеры. Кроме того, специалисты перечислили регионы, где лидеры данного рейтинга могут ожидать больших выплат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стал известен победитель конкурса «Интервидение»: им оказался певец из Вьетнама. Что важно знать о нем и его победе?

    В Раде оценили условия Кулебы для вступления Украины в ЕС

    Россиянам рассказали об индексации зарплаты с 1 октября

    На похоронах застреленного соратника Трампа усилили меры безопасности

    Военный эксперт назвал самые успешные участки СВО за неделю

    Великобритания объявит о признании Палестины

    SHAMAN рассказал о подарке победителю «Интервидения»

    Украинка пропала в США после жуткого послания

    Впервые посетившая Россию участница «Интервидения» рассказала о впечатлениях

    Певец из Вьетнама прокомментировал свою победу на «Интервидении»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости