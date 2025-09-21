Россиянам рассказали об индексации зарплаты с 1 октября

Эксперт Подольская: В России с 1 октября госслужащих ждет повышение зарплаты

С 1 октября текущего года вырастет зарплата госслужащих за счет индексации. Она коснется сотрудников федеральных госорганов, гражданского персонала воинских частей, работников силовых ведомств и всех организаций, чье финансирование осуществляется из федерального бюджета, заявила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

По ее словам, с начала следующего месяца произойдет повышение окладов и тарифных ставок. Однако индексация не затронет сотрудников учреждений, которые финансируются из региональных и местных бюджетов.

Изначально была запланирована индексация на 4,5 процента, но после она была увеличена до 7,6 процента из-за высокой инфляции, уточнила Подольская.

