16:17, 21 сентября 2025Спорт

Россиянка Александрова проиграла Швентек в финале турнира WTA

Российская теннисистка Александрова проиграла Швентек в финале турнира WTA
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Javier Rojas / Globallookpress.com

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сеуле Иге Швентек из Польши. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:6 (7:3), 7:5 в пользу Швентек, которая была посеяна под первым номером. У Александровой был второй номер посева.

30-летняя Александрова находится на 11-й строчке в рейтинге WTA. Спортсменка одержала победу в шести турнирах под эгидой организации.

24-летняя Швентек — вторая ракетка мира и обладательница 25 титулов WTA. На Олимпийских играх-2025 спортсменка стала бронзовым призером в одиночном разряде.

Ранее Швентек впервые в карьере выиграла Уимблдон в женском одиночном разряде. В финале спортсменка одержала победу над американкой Амандой Анисимовой.

    Все новости