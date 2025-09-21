Россиянка пообещала ученицам небывалый доход и скрылась с их миллионами

Женский финансовый коуч из Сочи пообещала ученицам небывалый доход и скрылась их миллионами. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Более 20 россиянок пожаловались, что стали жертвами уроженки Краснодарского края Марии Стекольщиковой. Женщина ведет курсы личностного роста и позиционирует себя как успешный трейдер. В соцсетях Стекольщикова утверждает, что научит зарабатывать любого, кто передаст ей деньги в инвестиции.

Пострадавшие ученицы вкладывали от 500 тысяч до 7 миллионов рублей, но так и не получили обещанных богатств. Общая сумма ущерба достигает 20 миллионов рублей. Россиянки неоднократно писали на мошенницу заявления в полицию, однако уголовные дела не возбуждались — приходила рекомендация обратиться в суд.

Лишь нескольким пострадавшим удалось выиграть иски, и теперь мошенница обязана, как минимум, возместить ущерб. Однако она игнорирует решение суда и продолжает вводить в заблуждение других россиянок.

Ранее бизнес-коуча Инну Тлиашинову потребовали заочно арестовать в России. Уголовное дело в отношении коуча возбудили в апреле. Ей вменяется уклонение от уплаты налогов на сумму 431 миллион рублей.