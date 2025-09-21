Бывший СССР
Российский военный рассказал о редкой находке под Херсоном

Бойцы расчета «Молния-2» обнаружили под Херсоном танк Abrams
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Российские бойцы обнаружили американский танк М1 Abrams под Херсоном. Об этом сообщил оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) позывным «Дамбер» в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что в районе города и вообще на правобережье Днепра крайне редко можно увидеть тяжелую бронетехнику украинских войск, поскольку она почти сразу же уничтожается огневыми средствами Вооруженных сил (ВС) России.

Как уточнил собеседник агентства, американский танк был обнаружен расчетом ударных беспилотников «Молния-2» 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» в ходе доразведки.

«Наши ребята, анпэшники [артиллерийский наблюдательный пункт], это разведчики коптерные, сообщили, что по ним идет огневое воздействие. После чего мы обнаружили, что, возможно, по ним работает танк. Когда мы полетели на доразведку и увидели танк, это был "Абрамс"», — рассказал он.

Ранее стало известно об уничтожении российскими десантниками пункта дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) новейшим беспилотником «Молния».

