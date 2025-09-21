Рождество Пресвятой Богородицы в 2025 году: дата, суть, история и традиции праздника

Россияне отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

В сентябре православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Великий праздник начинает церковный год, который по старинному обычаю отсчитывают с 1 сентября. Это двунадесятый праздник, поскольку он связан с событиями жизни Иисуса Христа и Богородицы. Однако о рождении Девы Марии не говорится ни в одном из четырех Евангелий, впрочем, и о последующей земной жизни Богородицы там упоминается весьма скупо. Тем не менее Русская православная церковь восстановила по разным источникам события того времени и широко отмечает праздник. «Лента.ру» рассказывает, какого числа отмечается Рождество Пресвятой Богородицы в 2025 году и что нужно знать об истории и церковных и народных традициях этого дня.

Дата

В православной церкви отмечаются всего четыре Рождества — Иисуса Христа, Иоанна Крестителя, Николая Чудотворца и Пресвятой Богородицы. Рождество Девы Марии — праздник неподвижного богослужебного круга, или непреходящий. Каждый год он отмечается в одну и ту же дату — 21 сентября.

В 2025 году Рождество Пресвятой Богородицы отмечается 21 сентября, в воскресенье

Строго говоря, Рождество Богородицы отмечают несколько дней. Так, 20 сентября совершается предпразднство, когда православные молятся, готовясь к самому празднику. С 22 сентября начинается попразднство, когда в молитвах церковь и паства вспоминают прошедшее событие. А 25 сентября совершается отдание праздника Рождества Богородицы — последний день попразднства.

Владимирская икона Божией Матери Изображение: Tretyakov Gallery / Wikimedia

Суть

Интересно, что богородичными праздниками начинается и завершается церковный год (его отсчитывают с 1 сентября). Первый большой праздник в году — Рождество Девы Марии, 21 сентября, последний — Успение Пресвятой Богородицы, 28 августа.

Церковный новый год символизирует сотворение мира. А начало сотворения нового, христианского, мира символизирует первый праздник года — Рождество Богородицы

Сергей Козловский историк церкви, богослов

«Святитель Дмитрий Ростовский сравнивал Деву Марию с дворцом, "палатой славы Царя Небесного", который Он приготовил себе перед тем, как явиться в человеческий мир. А святой Иоанн Дамаскин говорил: "Мы немощны в достойном восхвалении Пресвятой Девы, нам остается лишь уповать, что Матерь Божия сама дарует нам силу по нашему усердию"», — продолжает в беседе с «Лентой.ру» Сергей Козловский.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Суть праздника Рождества Богородицы не просто в том, что отмечается факт ее рождения. Как замечают богословы и религиоведы, суть заключается также в страхе Божьем перед Богородицей, в почитании Девы Марии как Матери Христа и начала христианской эпохи.

Богословский страх перед Пресвятой Девой — это не обычный человеческий страх, а чувство осознания Ее величия как Матери Самого Господа, считал известный русский религиовед, профессор кафедры Догматического богословия Московской духовной академии Василий Сарычев. Поэтому в православии настолько распространены молитвы благоговейного восхваления Богоматери, ставшие повседневными. Сама же Пресвятая Богородица милостива к людям, и почти вся земная жизнь ее проходит в таинственном сокрытии от людей, утверждал ученый.

История праздника

Если говорить в целом о почитании Богоматери, то это, судя по источникам, произошло не в первые века христианства. Как писал Василий Сарычев, «ни сам Господь, ни апостолы ничего не говорят о славе Богоматери, как бы предоставляя ее прославление последующему времени».

Протоиерей Сергий Булгаков видел в этом «таинственное изволение Провидения», чтобы почитание Пресвятой Девы было свободным — не связанным историей. А митрополит Московский Филарет считал, что почитание Богоматери было изначально, поскольку сбылось пророчество самой Матери Божией: «Се отныне ублажат Мя все роды».

После Вознесения Христова и до IV века свидетельств почитания Богоматери не существует, полагают богословы.

Считается, что Рождество Девы Марии произошло примерно за 20 лет до Рождества Христова, отмечает Сергей Козловский. Но, обращает внимание историк, первый Рождественский храм появился в Иерусалиме только в IV веке по приказу равноапостольной царицы Елены — матери царя Константина, крестившего Рим. А официально праздновать Рождество Пресвятой Девы Марии стали в Византии в VI веке.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Подмоклово Серпуховского района Московской области Фото: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / Globallookpress.com

События Рождества Богородицы

О рождении Богородицы не говорится ни в одном из канонических Евангелий. «Самим отсутствием внятных сведений о рождении, юности и жизни Пресвятой Девы Господь как бы говорит нам, что не все в этом мире человеку надо знать», — считает Сергей Козловский.

Однако, продолжает богослов, желание верующих побольше узнать о жизни Богородицы объяснимо. Поэтому существует масса апокрифов (неканонических текстов), некоторые из которых Церковь считает частью Священного Предания. В них, в частности, содержатся сведения и о рождении Пресвятой Девы.

Во II веке появилось так называемое Протоевангелие Иакова, а позже — «Книга о рождестве Блаженнейшей Марии и детстве Спасителя», на которых и основаны представления о жизни Богородицы Сергей Козловский историк церкви, богослов

Икона «Рождество Пресвятой Богородицы», XVI век Изображение: Wikimedia

Согласно церковным представлениям, Дева Мария родилась в семье пожилых супругов Иоакима и Анны. Иоаким происходил из рода царя Давида и был весьма благочестив, однако ему не разрешалось приносить жертвы в Иерусалимском храме, поскольку он был бездетным, что считалось в то время позором и Божьим проклятием.

Однажды, когда в храме в очередной раз не приняли его дары, Иоаким в горе удалился в пустыню. Там он постился 40 дней в надежде, что Господь смилостивится над ним и дарует ему ребенка. В это же время его супруга Анна молилась о том же дома.

В один из дней обоим супругам явился ангел, который возвестил: Господь дарует им ребенка, и о нем будут веками говорить во всем мире. Анна, отвечая ангелу, пообещала: «Если рожу дитя, отдам его в дар Господу, и оно будет служить Ему всю жизнь». Через девять месяцев у «богоотцов», как называет Церковь Иоакима и Анну, родилась дочь Мария.

Рождественские иконы Знаменательному событию Рождества Пресвятой Богородицы посвящены особые иконы, самые древние из которых были написаны в X-XI веках на основе фресок в старых киевских и грузинских храмах, рассказывает историк Сергей Козловский. Сюжет рождественской иконы достаточно сложен. В центре на высоком ложе лежит святая Анна, вокруг находятся повитухи, а чуть в стороне служанки обмывают в купели новорожденную Богоматерь. Такая икона может включать в себя дополнительные сюжеты — клейма, или поля. Например, святой Иоаким, постящийся в пустыне, явление ангела, подношение даров.

Мария росла умной и смышленой, и девочку, как и обещала мать, в три года отдали на воспитание в Иерусалимский храм. Там будущая Богородица изучала Священное Писание, молилась и занималась рукоделием. Дала Мария и обет безбрачия и, чтобы хранить целомудрие, была обручена с престарелым вдовцом Иосифом.

В один прекрасный день Деве явился ангел и возвестил благую весть о Рождестве Христовом. Так Мария стала Богоматерью.

Икона «Рождество Христово», XVIII век Изображение: Wikimedia

Традиции

Церковные

«В день рождения принято поздравлять любимых и друзей. А кто для верующего лучший друг, защитник и предстоятель перед Господом? Конечно, Пресвятая Богородица. Значит, в ее Рождество лучше прийти на праздничную литургию или хотя бы на ее последнюю часть. Если обстоятельства не позволяют этого сделать, то поздравить и помолиться Богородице стоит дома», — напоминает клирик Борисоглебской церкви на валах иерей Алексий Ростовцев.

Твое Рождение, Богородица Дева, возвестило радость всей Вселенной, ведь через тебя воссияло солнце Правды Христовой, ведь Христос, Бог наш, разрушил проклятье и дал благословенье, и, уничтожив смерть, подарил нам жизнь вечную тропарь на Рождество Пресвятой Богородицы в переводе на русский язык

«После литургии дома можно накрыть праздничный стол, как на Рождество Христово. На Рождество Богородицы приходится осенний "мясоед" — период между Успенским и Рождественским постами, а значит, позволено есть молочные продукты, мясо, яйца, а также немножко выпить. Правда, только в том случае, если день не приходится на постные дни — среду или пятницу», — подчеркивает отец Алексий.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Народные

Одна из народных традиций по случаю Рождества Богородицы, которая сложилась на Руси, — посещение храма. Крестьяне молились Богородице, а также благодарили за хороший урожай и просили такого же на будущий год, ведь праздник следовал за окончанием полевых работ. Обращались к Богородице и к родителям Девы Марии Иоакиму и Анне в этот день бездетные, прося о даровании детей.

В осенние рождественские дни традиционно игрались свадьбы — считалось, что это принесет семейное счастье и достаток. Еще был обычай среди молодоженов приглашать в гости родню и подносить угощения. Исследователь народной культуры Анна Некрылова пишет, что праздник Рождество Богородицы из-за этой традиции получил в народе название Поднесьев день.

На дни празднования Рождества Богородицы выпадали и Оспожинки — праздник по случаю завершения полевых работ. Было принято готовить из нового урожая угощения и потчевать ими всех родных и знакомых.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Что можно делать на Рождество Богородицы:

посещать церковь;

молиться;

пировать;

веселиться;

венчаться;

заниматься благотворительностью.

Что не рекомендуется делать:

работать;

убираться;

заниматься рукоделием;

ссориться.

Народные приметы

В беседе с «Лентой.ру» историк, специалист центра славянской культуры «Хорс» Тамара Власова рассказала о народных приметах на Рождество Пресвятой Богородицы.

«В эти дни наши предки, еще до принятия христианства, праздновали Осенины — народные гулянья по случаю собранного урожая и конца лета. Утром было принято умываться в ручьях и реках — считалось, что это придаст лицу особую красоту. Также в Осенины предсказывали погоду на будущую осень и зиму», — отмечает эксперт.

Сохранились и другие приметы на Рождество Богородицы.