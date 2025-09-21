Бывший СССР
Санду поспорила с гагаузками

Sputnik: Санду вступила в перепалку с жителями Гагаузии на фестивале в Кишиневе
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Президент Молдавии Майя Санду вступила в перепалку с жителями Гагаузии на этническом фестивале в Кишиневе. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

Зампред Исполкома Гагаузии Виктор Петров подвел главу государства к пенсионеркам из Молдавии в национальных костюмах и отметил, что половина из них была оштрафована за якобы электоральную коррупцию.

«Здесь сидят прекрасные дамы — наши бабушки в национальных костюмах. Половина из них оштрафована. Откуда пенсионерам взять деньги, чтобы оплатить штрафы по 25 тысяч леев?» — спросил он.

В ответ на это Санду заявила, что Петров использует граждан, а женщинам из Гагаузии посоветовала «жить на честные деньги». При этом одна из пенсионерок пожаловалась президенту, что у нее на иждивении находится 80-летний слепой отец, а полученный штраф оказался для семьи огромным.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Европейский союз делает из Молдавии еще одну площадку для будущей войны с Россией. По словам политика, Брюссель хочет использовать Кишинев в качестве пушечного мяса против России.

