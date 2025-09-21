Экономика
08:46, 21 сентября 2025Экономика

Швейцарская компания подала в суд на Роспатент из-за утюга

Швейцарская компания Polaris подала в суд на Роспатент из-за модели утюга
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Швейцарская компания Astrata AG, производитель бытовой техники под брендом Polaris, подала на Роспатент в Суд по интеллектуальным правам. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает РИА Новости.

Компания хочет признать незаконным решение Роспатента об отказе в выдаче патента на модель «Утюг с удаленным управлением». Данное решение ведомство приняло в июне.

«Удовлетворить возражение, поступившее 12 декабря 2024 года, изменить решение Роспатента от 27 августа 2024 года и отказать в выдаче патента Российской Федерации на полезную модель по вновь выявленным обстоятельствам», — указано в документах. Предварительные слушания запланированы на конец октября.

Ранее Роспатент предварительно отказал французскому автоконцерну Renault в регистрации товарного знака в России.

