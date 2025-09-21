Мир
Спецпредставитель Трампа раскрыл планы США насчет Украины

Спецпредставитель Келлог заявил, что Трамп хочет мира по Украине уже сейчас
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп уже сейчас хочет добиться мирного соглашения по Украине, а не просто режима прекращения огня. С таким заявлением в интервью The Telegraph выступил спецпредставитель президента США Кит Келлог.

«Россия понимает: если стрельба прекратится, возобновить ее будет тяжело. Поэтому я сторонник сначала перемирия. Президент Трамп хочет мира сразу, но это сложно», — отметил чиновник.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин поддерживает конструктивные отношения с Трампом.

