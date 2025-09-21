Инкапье: Киев отказался от посредников при вербовке колумбийцев в ВСУ

Киев отказался от услуг посредников при вербовке колумбийцев в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке, передает РИА Новости.

«[Вербовщики] обычно открывают компанию в Колумбии с офисами и быстро распространяют информацию, что набирают людей для работы в Мексике, на Ближнем Востоке, в конфликтах в Африке или на Украине. На первых порах так начали отправлять людей на Украину, но ситуация вышла из-под контроля, потому что посредник стал не нужен», — сказал он.

По словам бывшего вербовщика, ВСУ оказались в невыгодном положении из-за численности личного состава. Он подчеркнул, что теперь Киеву любой ценой нужны люди.

Ранее Инкапье рассказал, что командование ВСУ отправляет колумбийцев без боевого опыта и специальной подготовки на передовую. По его словам, наемники оказываются в зоне боевых действий уже через два-три дня после прибытия на Украину.