Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:48, 21 сентября 2025Мир

В США мужчина ворвался на свадьбу и открыл стрельбу

В Нью-Хэмпшире мужчина открыл стрельбу на свадьбе, один человек погиб
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: IMAGO / Ron Adar / Global Look Press

В американском штате Нью-Хэмпшир обезумевший мужчина открыл стрельбу на свадьбе, один человек погиб. Об этом сообщает The New York Post.

По информации издания, в субботу, 20 сентября, неизвестный ворвался на торжество, проходившее в загородном доме, и начал стрелять по находившимся в здании людям. Один из гостей ударил его стулом по голове, после чего стрелок убежал.

В результате случившегося пострадали по меньшей мере семь человек. Один был госпитализирован с огнестрельным ранением, а другие получили травмы из-за хаоса после стрельбы.

Полиция сообщила, что злоумышленник был задержан.

В июле вооруженный мужчина устроил стрельбу в баптистской церкви в городе Лексингтон в США. Патрульный и другие пострадавшие были госпитализированы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Идти на Москву». Бывший президент Украины рассказал о своем видении победы в конфликте. Что ему ответили в России?

    Десятки солдат ВСУ сдались в плен через бот

    В Госдуме предупредили россиян о массовой стелсфляции

    Российский военный рассказал о редкой находке под Херсоном

    В России рассказали о планирующихся мерах поддержки для многодетных

    Россиян предупредили о мошенниках на сайтах знакомств

    В Киеве раскрыли план президента Финляндии после заявления о России

    Британских депутатов обучат защите от российских шпионов

    В США мужчина ворвался на свадьбу и открыл стрельбу

    Боец ВСУ выстрелил сослуживцу в подмышку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости