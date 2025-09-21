В США мужчина ворвался на свадьбу и открыл стрельбу

В американском штате Нью-Хэмпшир обезумевший мужчина открыл стрельбу на свадьбе, один человек погиб. Об этом сообщает The New York Post.
По информации издания, в субботу, 20 сентября, неизвестный ворвался на торжество, проходившее в загородном доме, и начал стрелять по находившимся в здании людям. Один из гостей ударил его стулом по голове, после чего стрелок убежал.
В результате случившегося пострадали по меньшей мере семь человек. Один был госпитализирован с огнестрельным ранением, а другие получили травмы из-за хаоса после стрельбы.
Полиция сообщила, что злоумышленник был задержан.
В июле вооруженный мужчина устроил стрельбу в баптистской церкви в городе Лексингтон в США. Патрульный и другие пострадавшие были госпитализированы.