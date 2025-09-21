Интернет и СМИ
12:56, 21 сентября 2025Интернет и СМИ

Стремление к созданию бесполетной зоны на Украине объяснили защитой западных заводов

Торнтон: Запад хочет создать бесполетную зону на Украине ради своих заводов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Запад хочет создать бесполетную зону над Украиной ради защиты своих заводов. Об этом заявил британский журналист Уоррен Торнтон в социальной сети X.

«Все эти события происходят ради того, чтобы сделать дальний запад Украины бесполетной зоной с помощью Америки. Зачем им это делать? Чтобы они могли строить заводы на Украине, которые не будут разрушены. Удачи в этом!» — написал он, комментируя ряд обвинений в адрес России.

В частности, Торнтон напомнил об инциденте с самолетом, на котором летела председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Над Болгарией на борту отключился GPS, после чего пилот кружился над аэропортом «около часа», а затем принял решение посадить самолет вручную, используя бумажные карты.

Кроме того, журналист упомянул заявления о вторжении российских самолетов в воздушное пространство Эстонии. Комментируя инцидент, Минобороны России заявляло, что три истребителя МиГ-31 действительно совершали перелет из Карелии в Калининградскую область, однако самолеты от курса не отклонялись и воздушное пространство других стран не нарушали.

