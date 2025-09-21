Трамп обратился к постпреду США при НАТО с просьбой насчет нефти из России

Трамп призвал Уитакера поговорить с Европой насчет закупок нефти у России

Президент США Дональд Трамп призвал постоянного представителя страны при НАТО Мэттью Уитакера обсудить с Европой прекращение закупок российской нефти. Его цитирует РБК.

Он отметил, что европейские страны покупают российское топливо, но им не следует этого делать. При этом глава государства усомнился, что «это будет продолжаться долго».

«Эй, Мэтт, им (странам Европы — прим. "Ленты.ру") нужно прекратить покупать нефть у России. Поговори с ними, пожалуйста», — попросил он, пообещав, что Уитакер «больше не допустит этого».

Ранее Трамп заявил, что сейчас неподходящее время, чтобы просить президента России Владимира Путина о прекращении огня. Вместо этого необходимо снижать цены на нефть, тогда конфликт между Россией и Украиной завершится, утверждает он.