Трамп рассказал о детской мечте о Ferrari

Президент США Трамп рассказал, что в детстве мечтал о машине Ferrari

Президент США Дональд Трамп рассказал, что в детстве хотел иметь машину итальянской марки Ferrari. Своей детской мечтой он поделился в интервью Fox News.

«В действительности у меня [позднее] была Ferrari некоторое время», — признался политик. Однако теперь, по его словам, он любит только американские автомобили.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поделился мечтами в ходе встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове. Он заявил, что мечтает об исполнении желаний своих собеседников.