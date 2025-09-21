Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:19, 21 сентября 2025Мир

Трамп высказался об инциденте с истребителями в Эстонии

Трамп пока не получил информацию об инциденте с истребителями в Эстонии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не проинформировали об инциденте с якобы нарушившими воздушное пространство Эстонии российскими истребителями. Об этом сообщает ТАСС.

19 сентября в НАТО заявили, что три истребителя МиГ-31 якобы нарушили вторглись в воздушное пространство Эстонии и пролетели в нем восемь километров.

Минобороны России подтвердило, что самолеты действительно совершали перелет из Карелии в Калининградскую область, однако самолеты от курса не отклонялись и воздушное пространство других стран не нарушали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стал известен победитель конкурса «Интервидение»: им оказался певец из Вьетнама. Что важно знать о нем и его победе?

    В Москве пенсионерка купила мошенникам часы почти за 30 миллионов рублей

    Депутат резко ответил Ющенко на призыв «идти на Москву»

    На Украине объявили в розыск Дмитрия Патрушева

    Трамп высказался об инциденте с истребителями в Эстонии

    Вучич заявил об «охоте» Запада из-за новостей о приезде Лаврова

    Украинский пленный рассказал о принудительной мобилизации

    США отказались приглашать на форум о демократии в ООН

    Пушков ответил на слова Стубба об отсутствии у РФ права голоса по гарантиям безопасности

    Певица из США впервые прокомментировала срыв выступления на «Интервидении»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости