Украинка пропала в США после жуткого послания

Local 12: В США украинка Коврижных пропала без вести после послания матери

В Калифорнии рядом с мексиканской границей пропала без вести 38-летняя украинка Анна Коврижных, которая на протяжении четырех лет жила во Флориде. Об этом сообщает портал Local 12.

Последний раз женщина выходила на связь со своей семьей 5 июля 2025 года. По предварительным данным, украинка путешествовала по стране, оставила свой автомобиль и больше к нему не возвращалась.

В ее исчезновении заметили одну жуткую подробность, уточняют журналисты. В день последнего контакта мать Коврижных получила фотографию письма и GPS-координаты. В послании указывалось, чтобы кто-нибудь забрал личные вещи ее дочки.

Полицейские не исключают, что женщина могла пересечь границу с Мексикой.

