Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:26, 21 сентября 2025Интернет и СМИ

Украинские солдаты пожаловались на устроенный Россией ночной кошмар

WSJ: Новая тактика ВС РФ с применением дронов обернулась ночным кошмаром для ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Расширение радиуса действия беспилотников ВС России привело к серьезным проблемам с логистикой для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. На новую тактику российских войск, ставшую ночным кошмаром для украинской армии, пожаловались солдаты ВСУ, их слова приводит The Wall Street Journal (WSJ).

«Тяжелые беспилотники типа "матка" вылетают далеко за линию контроля и выпускают небольшие дроны со взрывчаткой, которые затем атакуют украинскую технику. <…> Противник выбирает участок дороги и превращает его в ночной кошмар», — указано в публикации.

Уточняется, что российские дроны-матки также действуют в качестве ретранслятора сигнала, что позволяет беспилотникам ВС РФ с большей точностью поражать цели.

Ранее боец «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) и бывший депутат Киевского городского совета Александр Аронец спрогнозировал новые прорывы армии России. По его словам, успех, достигнутый благодаря дронам, может обеспечить перерезание логистики в Краматорскую агломерацию для ВСУ, а это несомненно скажется на будущей обстановке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники ВСУ ударили по крымскому санаторию. Что известно о последствиях?

    Молодежь столкнулась со «шрекингом» в отношениях. Что значит новый термин и чем он опасен?

    Белый дом указал на роль Кирка в победе Трампа на президентских выборах

    Опубликованы телефоны для информации о пострадавших в Форосе

    Украинские солдаты пожаловались на устроенный Россией ночной кошмар

    Удар ВСУ по Крыму назвали террористической атакой

    Минобороны назвало число погибших в результате атаки ВСУ на Крым

    Глава Севастополя назвал истинную цель атаки ВСУ на Крым

    В Севастополе отменили воздушную тревогу

    Вбросы фейков начались на фоне атаки БПЛА на Крым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости