Украинские солдаты пожаловались на устроенный Россией ночной кошмар

WSJ: Новая тактика ВС РФ с применением дронов обернулась ночным кошмаром для ВСУ

Расширение радиуса действия беспилотников ВС России привело к серьезным проблемам с логистикой для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. На новую тактику российских войск, ставшую ночным кошмаром для украинской армии, пожаловались солдаты ВСУ, их слова приводит The Wall Street Journal (WSJ).

«Тяжелые беспилотники типа "матка" вылетают далеко за линию контроля и выпускают небольшие дроны со взрывчаткой, которые затем атакуют украинскую технику. <…> Противник выбирает участок дороги и превращает его в ночной кошмар», — указано в публикации.

Уточняется, что российские дроны-матки также действуют в качестве ретранслятора сигнала, что позволяет беспилотникам ВС РФ с большей точностью поражать цели.

Ранее боец «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) и бывший депутат Киевского городского совета Александр Аронец спрогнозировал новые прорывы армии России. По его словам, успех, достигнутый благодаря дронам, может обеспечить перерезание логистики в Краматорскую агломерацию для ВСУ, а это несомненно скажется на будущей обстановке.