19:25, 21 сентября 2025

В Афганистане у ворот военной базы прогремел взрыв

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Sayed Mominzadah / Reuters

В уезде Баграм афганской провинции Парван у ворот военной базы произошел взрыв. Об этом сообщает информационное агентство «Джомхур» со ссылкой на источники, как пишет РИА Новости.

Взрыв прогремел у четвертых ворот авиабазы Баграм «Си дукан». Именно через этот контрольно-пропускной пункт осуществляются основные передвижения в регионе. Другие подробности пока неизвестны.

Предполагается, что произошедшее связано с обострением политической риторики США. Американский президент Дональд Трамп пригрозил Афганистану «плохими вещами» в случае отказа передать Штатам контроль над военной базой Баграм.

