В Азербайджане автобус с пассажирами упал в овраг

В Нахичевани пассажирский автобус упал в овраг, пострадали 16 человек
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Farid Asadzade / Shutterstock / Fotodom  

В Нахичеванской автономной республике Азербайджана автобус с пассажирами упал в овраг, пострадали 16 человек. Об этом заявили в азербайджанском информационном агентстве APA.

«Инцидент произошел на участке автомагистрали Нахчыван — Садарак, проходящей через село Хок Кенгерлинского района, пассажирский автобус упал в овраг, пострадали 16 человек», — сообщили авторы материала.

По данным издания, среди пострадавших есть ребенок. Автобус следовал из Нахичевани в Баку. Пострадавшим оказали первую помощь, они госпитализированы. На место прибыли экстренные службы.

Ранее в Китае металлический прут пробил лобовое стекло и вонзился в водителя автобуса. Несмотря на это, водитель продолжил движение, а затем смог безопасно остановить транспортное средство.

