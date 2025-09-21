В Азербайджане автобус с пассажирами упал в овраг

В Нахичеванской автономной республике Азербайджана автобус с пассажирами упал в овраг, пострадали 16 человек. Об этом заявили в азербайджанском информационном агентстве APA.

«Инцидент произошел на участке автомагистрали Нахчыван — Садарак, проходящей через село Хок Кенгерлинского района, пассажирский автобус упал в овраг, пострадали 16 человек», — сообщили авторы материала.

По данным издания, среди пострадавших есть ребенок. Автобус следовал из Нахичевани в Баку. Пострадавшим оказали первую помощь, они госпитализированы. На место прибыли экстренные службы.

