05:40, 21 сентября 2025Мир

В Британии назвали цель предстоящей встречи Трампа с Зеленским

Меркурис: Зеленский попробует убедить Трампа поддержать новое наступление
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yuri Gripas / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский попытается убедить американского лидера Дональда Трампа профинансировать новое наступление украинской армии. Цель предстоящей встречи двух лидеров в Нью-Йорке назвал британский аналитик Александр Меркурис.

«Он мог бы попытаться договориться об урегулировании, но, зная Зеленского, все будет с точностью наоборот. Вероятно, он потребует поддержку для новых контратак, попросит деньги на формирование новых резервов. Ситуация становится все хуже и хуже, и скоро придется принять критические решения», — сказал он.

По его словам, ситуация для украинской армии становится хуже с каждым днем, и нестабильная позиция Трампа лишь осложняет положение. Меркурис подчеркнул, что это осложняет поддержку со стороны Европы и может привести к принятию «непопулярных» решений.

Ранее схожую цель встречи Трампа и Зеленского назвал политолог Малек Дудаков. «Для Зеленского эта встреча нужна, чтобы выпросить больше денег и вооружений. Чтобы попытаться склонить Трампа на сторону Украины и Европы», — посчитал он.

