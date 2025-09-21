Меркурис: Зеленский попробует убедить Трампа поддержать новое наступление

Президент Украины Владимир Зеленский попытается убедить американского лидера Дональда Трампа профинансировать новое наступление украинской армии. Цель предстоящей встречи двух лидеров в Нью-Йорке назвал британский аналитик Александр Меркурис.

«Он мог бы попытаться договориться об урегулировании, но, зная Зеленского, все будет с точностью наоборот. Вероятно, он потребует поддержку для новых контратак, попросит деньги на формирование новых резервов. Ситуация становится все хуже и хуже, и скоро придется принять критические решения», — сказал он.

По его словам, ситуация для украинской армии становится хуже с каждым днем, и нестабильная позиция Трампа лишь осложняет положение. Меркурис подчеркнул, что это осложняет поддержку со стороны Европы и может привести к принятию «непопулярных» решений.

Ранее схожую цель встречи Трампа и Зеленского назвал политолог Малек Дудаков. «Для Зеленского эта встреча нужна, чтобы выпросить больше денег и вооружений. Чтобы попытаться склонить Трампа на сторону Украины и Европы», — посчитал он.