11:46, 21 сентября 2025Мир

В Германии призвали стрелять на поражение при появлении российских истребителей

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Janis Laizans / Reuters

В бундестаге призвали стрелять на поражение при появлении российских истребителей над территорией НАТО после происшествия с якобы истребителями России в воздушном пространстве Эстонии. Об этом заявил спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) парламента ФРГ Юрген Хардт, передает РИА Новости.

По данным агентства, Хардт сказал, что эффект будет иметь только четкий сигнал для России. Кроме того, он заявил, что любое нарушение границ будет встречено военными средствами, вплоть до поражения российских истребителей над территорией НАТО.

Ранее в Минобороны России объяснили, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 действительно совершали плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Однако полет прошел в плановом режиме, самолеты от курса не отклонялись и не нарушали воздушное пространство других стран, что подтверждено средствами объективного контроля.

Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.

