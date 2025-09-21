Соскин: Стубб хочет втянуть Россию в конфликт на Балтийском направлении

Президент Финляндии Александр Стубб пытается спровоцировать Россию на эскалацию конфликта с Североатлантическим альянсом своими словами о гарантиях безопасности для Украины. Такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«По всем параметрам видно, что он хочет втянуть Россию в конфликт на Балтийском, на Финском направлении. Финляндия нарушила все договоры: она больше не нейтральная, и ты [Стубб] этим пользуешься», — высказался эксперт.

Как утверждает Соскин, создается опасная ситуация, когда президент Финляндии пытается осуществить провокацию, чтобы убедить американского лидера Дональда Трампа поддержать Киев.

Ранее Стубб заявил, что гарантии безопасности, детали которых сейчас обсуждаются, вступят в силу только после того, как Россия и Украина заключат соглашение. При этом, как подчеркнул финский лидер, Москва не будет иметь право вето в отношении их формата.