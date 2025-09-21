Бывший СССР
В Киеве загорелся торговый центр

В Киеве загорелся крупный торговый центр «Эпицентр»
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Киеве горит торговый центр «Эпицентр» на Днепровской набережной. Об этом сообщает издание «Страна.ua», опубликовавшее соответствующее видео.

На кадрах из здания видно, что загорелась одна из торговых точек. Посетителям пришлось срочно эвакуироваться из ТЦ по неработающим эскалаторам под звуки сирен. Официальной информации об инциденте не поступало.

«Эпицентр» является одной из крупнейших сетей розничной торговли в Украине, располагающей десятками гипермаркетов по всей стране.

Ранее сообщалось, что здание кабинета министров Украины в Киеве загорелось в ночь на 7 сентября. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров, к тушению огня привлекли вертолет.

