В Китае увидели риск конфликта с США из-за одного желания Вашингтона

SCMP: Желание США вернуть авиабазу в Афганистане может вызвать конфликт с Китаем

Возвращение военных США на авиабазу Баграм в Афганистане вызовет резкую реакцию со стороны Китая. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на экспертов.

Как пояснили собеседники издания, подобные действия будут расценены как попытка подорвать влияние Пекина в Афганистане. Кроме того, близость авиабазы к ядерным объектам КНР может усилить напряженность в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что оставление военной базы в Афганистане было ошибкой. По его словам, Вашингтон предпринимает попытки вернуть себе контроль над объектом. Американский лидер пригрозил Афганистану «плохими вещами» в случае отказа передать Штатам контроль над базой Баграм.