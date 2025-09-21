В Новосибирской области в здании частично обрушившейся школы ввели режим ЧС

Власти Новосибирской области ввели режим ЧС в здании школы №5 города Татарска. Об этом в воскресенье, 21 сентября, пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Причиной стало частичное обрушение двухэтажного здания 1937 года постройки. Это произошло утром 21 сентября. По предварительным данным, пострадавших нет. Управление Следственного комитета по региону возбудило уголовное дело по статье «Халатность».

В ведомстве добавили, что с понедельника учащиеся обрушившейся школы будут учиться дистанционно. Затем их переведут в другие образовательные учреждения Татарска.

Ранее сообщалось, что разрушенная школа в Татарске попала на видео. Соответствующие кадры опубликовала прокуратура региона.