00:47, 21 сентября 2025Мир

В Польше нашли последний разыскиваемый беспилотник

RMF FM: В Польше нашли последний дрон, нарушивший воздушное пространство страны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

В Польше обнаружили последний разыскиваемый беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября. Об этом сообщает RMF FM.

По информации радиостанции, дрон был найден в субботу, 20 сентября, в гмине Корше Варминьско-Мазурского воеводства. «Находку сделал владелец участка примерно в 50 метрах от постройки... Вероятно, это последний из разыскиваемых дронов, которые в ночь с 9 на 10 сентября вылетели на территорию Польши», — пишет RMF FM.

Отмечается, что соответствующие службы уже поставлены в известность, включая военную жандармерию и прокуратуру.

В ночь на 10 сентября неопознанные беспилотники пересекли границу Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что всего было обнаружено 19 беспилотников. В Варшаве обвинили в случившемся Москву.

В свою очередь, Минобороны России заявило, что поражение объектов на польской территории не планировалось, а найденные беспилотники физически не могли пролететь такое расстояние.

