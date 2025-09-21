Бывший СССР
В Раде оценили условия Кулебы для вступления Украины в ЕС

Бужанский: Кулеба признал, что Киев пожертвует агросектором, чтобы вступить в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба фактически признал готовность Киева пожертвовать украинскими фермерами ради вступления в Европейский союз (ЕС). На это указал депутат Верховной Рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что Кулеба назвал два условия для членства Украины в объединении, одним их которых является контроль Евросоюза со стороны Франции и Германии. Во-вторых, по словам экс-министра, необходимо разобраться с несовместимостью украинской аграрной отрасли с европейской, «потому что в нынешнем виде она убьет европейских фермеров».

«Экс министр иностранных дел Украины Кулеба предлагает "окончательное решение украинского аграрного вопроса", иначе говоря, убить украинских фермеров для того, чтобы не убивать европейских», — отметил Бужанский.

Он добавил, что тогда Киев станет членом ЕС, но при этом не сможет принимать решения и будет полностью зависеть от Парижа и Берлина.

Ранее спецдокладчик Европарламента (ЕП) по Украине Майкл Галер заявил, что власти Украины для вступления страны в Евросоюз должны отменить санкции против политических оппонентов.

