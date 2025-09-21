В России предложили увеличить штрафы за курение в подъездах

В Госдуме предложили увеличить штрафы за курение в подъездах

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложили увеличить штрафы за курение и распитие алкогольных напитков в подъездах. Соответствующее письмо они направили министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину, передает РИА Новости.

«Предлагаем <...> существенно увеличить размеры административных штрафов за курение табака на территориях общего пользования (статья 6.24 КоАП РФ) и за распитие алкогольной продукции в этих же местах (часть 1 статья 20.20 КоАП РФ), установив базовый штраф в размере до 15 000 рублей», — указано в обращении.

За повторное нарушение в течение одного года предлагается наказывать штрафом в размере до 30 тысяч рублей либо административным арестом на срок до 15 суток. Сейчас максимальное наказание по данным статьям составляет три тысячи рублей.

Ранее в России предложили ввести штраф за вовлечение в употребление алкоголя и курение. По мнению члена Международной ассоциации психоаналитиков Анатолия Глущенко, только так можно сократить число подростков с пагубными привычками.