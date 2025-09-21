Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:34, 21 сентября 2025Россия

В России предложили увеличить штрафы за курение в подъездах

В Госдуме предложили увеличить штрафы за курение в подъездах
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложили увеличить штрафы за курение и распитие алкогольных напитков в подъездах. Соответствующее письмо они направили министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину, передает РИА Новости.

«Предлагаем <...> существенно увеличить размеры административных штрафов за курение табака на территориях общего пользования (статья 6.24 КоАП РФ) и за распитие алкогольной продукции в этих же местах (часть 1 статья 20.20 КоАП РФ), установив базовый штраф в размере до 15 000 рублей», — указано в обращении.

За повторное нарушение в течение одного года предлагается наказывать штрафом в размере до 30 тысяч рублей либо административным арестом на срок до 15 суток. Сейчас максимальное наказание по данным статьям составляет три тысячи рублей.

Ранее в России предложили ввести штраф за вовлечение в употребление алкоголя и курение. По мнению члена Международной ассоциации психоаналитиков Анатолия Глущенко, только так можно сократить число подростков с пагубными привычками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стал известен победитель конкурса «Интервидение»: им оказался певец из Вьетнама. Что важно знать о нем и его победе?

    В России предложили увеличить штрафы за курение в подъездах

    Украинка пропала в США после жуткого послания

    Впервые посетившая Россию участница «Интервидения» рассказала о впечатлениях

    Певец из Вьетнама прокомментировал свою победу на «Интервидении»

    Победитель «Интервидения» высказался о певце SHAMAN

    Мемуары Харрис вызвали панику в Демпартии США

    Члены жюри «Интервидения» не стали выставлять оценки SHAMAN

    В Польше нашли последний разыскиваемый беспилотник

    Трамп пригрозил Афганистану «плохими вещами»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости