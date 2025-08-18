В России предложили ввести штраф за вовлечение в употребление алкоголя и курение

Психоаналитик Глушенко призвал штрафовать за вовлечение в употребление алкоголя

В России нужно ввести штраф за вовлечение в употребление алкоголя и курение. Только так можно сократить число подростков с пагубными привычками, считает член Международной ассоциации психоаналитиков Анатолий Глущенко. Его слова приводит «Абзац».

«Ответственность за вовлечение должна быть — вплоть до уголовной. Или административной на первых порах. Нужно проработать вопрос, как и кто будет это определять. Но в первую очередь нужно признать, что сам факт употребления является порочным. К сожалению, пока этого не происходит», — пояснил он.

По мнению психоаналитика, необходимо готовить психологов и преподавателей, которые займутся формированием у детей неприятия пагубных привычек. Он пояснил, что если употребление алкоголя и курение станет изначально у подростка восприниматься негативно, то никто не сможет заставить его пристраститься к этому.

Ранее сенатор Олег Голов направил письмо главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой увеличить в 100 раз штраф для курильщиков. Он отметил, что несмотря на установленный запрет курения в подъездах жилых домов, его соблюдение остается на низком уровне, что подтверждается многочисленными жалобами россиян.