В России придумали способ выровнять зарплаты женщин и мужчин

Депутат Останина: Выравнивать зарплаты женщин и мужчин должно государство

Выравнивать зарплаты женщин и мужчин в России должно начать государство, а не бизнес. Способ сократить гендерный разрыв в доходах озвучила председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, пишет «Газета.ru».

Депутат считает несправедливым взваливать ответственность или переносить задачи, которые обязано выполнять социальное государство, на бизнес. По словам Останиной, необходимо рассмотреть вопрос о том, что уже существующие выплаты увеличивают статистику разницы в зарплатах мужчин и женщин.

«Но согласитесь, если это многодетная семья, как правило, зарабатыванием денег занят мужчина, а мама воспитывает детей: ей идет пенсионный стаж, мы сейчас его увеличивали, и мама получает только декретные выплаты, и то до полутора лет. А потом единое пособие, которое идет в копилку семье, но не считается зарплатой женщины», — пояснила парламентарий.

Останина считает, что начать лучше всего с урегулирования зарплат в бюджетной сфере. По словам депутата, врачами, учителями и медсестрами работают в основном женщины. «Вот откуда все идет — это бюджетные организации, и без решения проблемы повышения зарплаты в бюджетных организациях мы не сможем решить проблему выравнивания доходов женщин и мужчин», — заключила Останина.

Ранее стало известно, что Россия занимает третье место среди стран мира с самым большим гендерным разрывом в зарплатах. Обгоняют ее в этом рейтинге только Южная Корея и Индия.