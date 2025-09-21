Экономика
Стали известны страны с самым большим разрывом в зарплатах мужчин и женщин

Нина Ташевская
Россия оказалась среди стран с самым большим разрывом в зарплатах мужчин и женщин. Такие данные приводит РИА Новости в своем исследовании.

Лидером рейтинга стала Южная Корея — там женщины получают на 32,5 процента меньше мужчин. Вторую строчку занимает Индия с гендерным разрывом в 30,41 процента. Замыкает топ-3 Россия с показателем 30,36 процента по данным 2023 года (более свежей официальной информации не представлено).

Более 20 процентов разница в зарплатах также оказалась в Саудовской Аравии (28,2 процента), Турции (27,1 процента), Великобритании (26,8 процента), Аргентине (26,33 процента), Японии (26,27 процента), Италии (24,8 процента), Франции (23,7 процента) и Мексике (21,6 процента).

Наименьшим разрыв в зарплатах мужчин и женщин среди стран «Большой двадцатки» оказался в Австралии (10,7 процента), Канаде (12,6 процента) и Китае (13 процентов).

Ранее в России призвали увеличить зарплаты учителям. Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил увеличить до 7 процентов ВВП бюджетные расходы страны на образование, чтобы повысить доходы педагогов.

