Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:35, 21 сентября 2025Бывший СССР

В России прокомментировали заявления Эстонии о нарушении ее воздушного пространства

Сенатор Пушков: Заявления Эстонии о нарушении границ обернулись ложью
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Заявления Эстонии насчет нарушения российскими воздушно-космическими силами ее воздушного пространства обернулись ложью. Об этом сообщил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, это информационная провокация. Сенатор объяснил, что она имела целью еще большее нагнетание напряженности и усиление давления на президента США Дональда Трампа с тем, чтобы он пошел на поводу у Европы. Пушков отметил, что агентство Reuters подтвердило, что российские истребители пролетели более чем в трех километрах от воздушного пространства Эстонии. Они летели над международными водами и никакого нарушения границ не было, подчеркнул сенатор.

Пушков заявил, что подобные провокации будут множиться, потому что «враждебные России круги на Западе» пытаются доказать, что якобы Россия готовится напасть на одну из стран НАТО.

Ранее сенатор Пушков ответил на заявление Стубба об отсутствии у России права голоса по гарантиям безопасности. По его словам, урегулирование конфликта на Украине возможно лишь с согласия России.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зайдет слишком далеко». В ЕС растет недовольство антироссийским курсом. К каким последствиям это может привести?

    Правительство Великобритании признало государственность Палестины

    Россиянка Александрова проиграла Швентек в финале турнира WTA

    В России заявили о переходе к полной автономии в авиастроении

    МВД раскрыло способы отличить письмо «Госуслуг» от писем мошенников

    Правительство Канады признало государственность Палестины

    В России связали мнение немцев о Мерце с поддержкой Украины Германией

    В октябре россияне смогут получить социальные выплаты в цифровых рублях

    Россиянин расправился со своей трехлетней дочерью и сбросил ее тело в реку

    Мирного жителя не стало в результате обстрела Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости