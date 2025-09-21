Пушков ответил на слова Стубба об отсутствии у РФ права голоса по гарантиям безопасности

Пушков: Без согласия России никакого урегулирования украинского кризиса не будет

Урегулирование конфликта на Украине возможно лишь с согласия России. Таким образом на слова президента Финляндии Александра Стубба ответил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

«Президент Финляндии Стубб, желая выглядеть решительным и твердым, сморозил явную глупость, заявив, что у России якобы "нет абсолютно никакого права голоса" в вопросе о так называемых гарантиях безопасности Украины», — отметил он. Пушков указал, что если бы у РФ действительно не было права голоса, глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не стал бы встречаться с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

«Всему миру ясно, что без согласия России никакого урегулирования украинского кризиса не будет, поскольку условия урегулирования напрямую касаются ее безопасности. Всем ясно, кроме, видимо, Стубба», — добавил сенатор.

Пушков написал, что президент Финляндии и «ему подобные» уже достаточно долго пытаются чего-то добиться, однако «ничего у них не выходит». По мнению сенатора, основная причина заключается в том, что Москве пытаются навязать условия, которые для нее неприемлемы.

Ранее Стубб заявил, что гарантии безопасности, детали которых сейчас обсуждаются, вступят в силу только после того, как Россия и Украина заключат соглашение. При этом, как подчеркнул финский лидер, Москва не будет иметь право вето в отношении их формата. Стубб также подчеркнул, что Европа готова к участию в потенциальной военной эскалации на Украине, указав, что в этом и заключается суть гарантий безопасности.