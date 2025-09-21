Губернатор Развожаев: В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Воздушную тревогу в городе объявили в 21.47 по московскому времени. Она продлилась меньше часа.

Ранее Развожаев заявил, что районе Севастопольской бухты, Качи, силами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито три БПЛА.

Др этого стало известно, что ВСУ ударили по крымскому санаторию «Форос» и сельской школе. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил как минимум о 15 пострадавших, также есть погибшие.