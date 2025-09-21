Мир
18:05, 21 сентября 2025Мир

В Венгрии пожаловались на Украину и власти ЕС

Глава МИД Сийярто: Украина и власти ЕС хотят втянуть Венгрию в конфликт с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Украина и власти Европейского союза (ЕС) хотят втянуть Венгрию в конфликт с Россией. С таким заявлением в интервью радио Ultrahang выступил глава венгерского МИД Петер Сийярто, запись подкаста доступна на YouTube.

«Мы живем по соседству с войной, по соседству с такой войной, в которую нас пытается втянуть с востока Украина и втолкнуть с запада Брюссель», — сказал министр.

По словам дипломата, Киев и европейские власти ежедневно предпринимают попытки втянуть Венгрию в конфликт. «И каждый день надо предпринимать усилия, чтобы не втянули и не втолкнули», — добавил он.

Ранее венгерский министр по делам ЕС Янош Бок заявил, что ежегодное обращение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен стало настоящей военной речью.

