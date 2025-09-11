В Венгрии раскритиковали фон дер Ляйен из-за военной речи об Украине

Венгерский министр Бока: Фон дер Ляйен выступила с военной речью об Украине

Ежегодное обращение председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен стало настоящей военной речью. С критикой в ее адрес выступил венгерский министр по делам Европейского союза (ЕС) Янош Бока, передает Hungary Today.

«Президент ЕК выступила с речью о войне. Это было не просто провоенное выступление, это была настоящая военная речь», — сказал он.

Бока подчеркнул, что ЕС сейчас находится в упадке, а речь фон дер Ляйен не оставила надежды на возможность каких-либо изменений в политике Брюсселя. Глава ЕК делает ошибочную ставку на финансирование Украины и «экономику военного времени», заключил политик.

Ранее фон дер Ляйен во время ежегодного послания Европарламенту о положении дел предложила отменить правило единогласного голосования в ЕС. Также председатель ЕК призвала усилить санкции против России после инцидента с беспилотниками на территории Польши.